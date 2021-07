Amoruso: “Mi farei qualche domanda prima di continuare con Biraghi. Pulgar non può essere il regista di Italiano”

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, analizzando la situazione della rosa viola. Queste le sue parole: “Serve un regista a questa Fiorentina, Pulgar non può essere il giocatore adatto per Italiano. Sottil ha fatto bene a Cagliari e non mi stupirei se la Fiorentina puntasse su di lui. Spero in difesa la società viola abbia un’idea di cosa può succedere in difesa con il futuro incerto di Milenkovic e Pezzella e capire chi possa sostituirli. Biraghi anno scorso è stato un problema. Mi farei qualche domanda prima di confermarlo”.