Amoruso: “Tante incertezze e problemi per la ripartenza della Serie A. Qualcuno sta spingendo, mentre il Liverpool…”

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ai miei tempi sarebbe stato più facile fermare il calcio? Sicuramente sì, anche se quando giocavo io le televisioni avevano già iniziato a prendere il possesso del calcio, soprattutto in Gran Bretagna. Vado ancora più in profondità: i giocatore infetti, visto che non possono allenarsi al 100%, com’è possibile pensare di poterli utilizzare? E’ stato detto che devono allenarsi in maniera particolare, anche se non capisco gli allenamenti a gruppo. Come fa poi l’allenatore a decidere la formazione titolare? Per quanto tu possa lavorare a secco, non bisogna dimenticare che in campo ci vanno undici giocatori e la formazione va provata sul campo. Stanno cercando di fare presto a riprendere, ma vengono fuori tante incertezze e problemi. La Serie A è stata fermata quando ci fu la Grande Guerra, non vedo perché non possa essere fatto altrettanto per il Coronavirus. Anche in Europa gli altri stati non sono messi bene. In Italia la forzatura per riprendere è perché qualcuno sta spingendo: è normale comportarsi così quando in Premier il Liverpool, che aveva già praticamente vinto il campionato, non ha minimamente alzato la voce?”.