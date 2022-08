Amoruso: “Tra andata e ritorno la Fiorentina non cambierà atteggiamento. Barak? Italiano saprebbe valorizzarlo”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita di stasera contro il Twente: “La Cremonese era inferiore, ci stava mettere dei giocatori nuovi in campo. Poi ci siamo complicati la vita da soli, penso al gol sul calcio d’angolo con la vicenda dell’uomo sul palo. Tornando alla Conference League, non credo che Italiano farà calcoli. La Fiorentina farà la sua partita, la mentalità sarà la stessa sia stasera che tra sette giorni in trasferta”.

E poi ha aggiunto: “Credo che l’Europa potrebbe giovare ad alcuni giocatori che ancora non si sono abituati al calcio italiano. Questo perché ci sono più spazi e meno tatticismi. Mandragora insieme ad Amrabat? Secondo me questa è una squadra che può evolversi, cambiando modulo a seconda della situazione. Kouame? Ci può stare, bisogna capire se gli va bene fare l’esterno. Barak? E’ uno che sa segnare, è sempre bene avere tanti giocatori di qualità soprattutto se hai un allenatore bravo a valorizzarli”.