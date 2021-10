Ampadu: “La Fiorentina non ha avuto grandi occasioni da gol lunedì. Attaccano e hanno un buon possesso, sono un po’ come noi”

Il centrocampista del Venezia Ethan Ampadu ha parlato pochi minuti fa in conferenza stampa, intervenendo anche sulla recente vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Contro la Fiorentina abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, un bel mix di esperti e giovani talenti. La squadra viola attacca e ha un ottimo possesso palla, è un po’ come noi, ecco perché per lunedì Zanetti aveva chiesto una certa attenzione difensiva”.

E ancora: “Inoltre siamo diventati più cinici per portare a casa il risultato. Loro non ha avuto grandi occasioni da gol, piano piano durante la stagione puntiamo a migliorare questa cosa, evitando di prendere gol o cercando comunque di farne uno più degli altri”.