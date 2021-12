L’ex giocatore della Fiorentina e bandiera del Torino Patrizio Sala ha parlato a TMW di Sofyan Amrabat e dell’ipotesi di un suo passaggio in granata: “Sinceramente non saprei. Juric lo conosce bene e potrebbe fargli comodo, il giocatore ha comunque quantità e buona qualità. Però credo che il Torino in questo momento abbia bisogno di esterni, e in generale di andare a operare in altri reparti”.