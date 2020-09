Amrabat: “Convinto di venire alla Fiorentina fin dal primo incontro, l’Europa è possibile. Ho parlato con Iachini, mi ha detto che…”

Terza parte di conferenza stampa di presentazione di Sofyan Amrabat, nuovo giocatore della Fiorentina: “Il segreto dell’Hellas Verona? Abbiamo lavorato duramente fin dall’inizio, Juric punta molto sulla condizione fisica e lo vedevamo in campo. Questo è molto importante nel calcio di oggi: avere una buona forma e reggere per 90′ ad alti livelli. Inoltre, pur non avendo fenomeni, eravamo una squadra vera. Se il campionato non si fosse fermato per il Covid-19, avremmo potuto fare ancora meglio perché non eravamo pronti per giocare tre partite a settimana. Vorrei chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina per il cartellino rosso all’ultima giornata. Ad essere onesti, poteva essere un’ammonizione invece di un’espulsione. Spero che la squadra vinca la prima partita senza di me e dalla seconda prometto di essere in campo per aiutare la squadra. Ho una mentalità vincente, voglio sempre spiccare. Tanti mi hanno detto che potevo non farmi espellere: è vero, ma voglio sempre dimostrare qualcosa. Commisso, dopo avermi visto giocare, mi ha voluto prendere. Ha detto che mi voleva e questo mi riempie d’orgoglio e mi dà la forza di dimostrare il mio valore. Possiamo fare molto meglio della passata stagione. Iachini? L’ho sentito al telefono, mi ha detto che non vede l’ora di lavorare con me. Ho detto che sarò lo stesso giocatore di Verona. Barone e Pradè hanno fatto un grande lavoro per convincermi, spiegandomi i piani e i progetti della Fiorentina. Sono stato convinto di venire qui fin dal primo incontro. L’Europa League? Penso che nel calcio non dobbiamo mai guardare troppo lontano, dobbiamo dimostrare il nostro valore sul campo. E’ un obiettivo possibile, tutti vogliamo giocare in Champions League ed è una delle sensazioni più belle che possiamo provare. Dobbiamo vedere partita dopo partita dove siamo e a che cosa possiamo ambire. Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite prima di dire quali sono gli obiettivi a lungo termine. Voglio giocare qui e vincere qualcosa a Firenze, mi voglio impegnare a fondo per raggiungere il mio massimo livello”.

0 0 vote Article Rating