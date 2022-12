Amrabat e il filo diretto con Commisso: Il proprietario della Fiorentina e il grande feeling con il calciatore. Non ci sono le condizioni per privarsi di lui, ma patti chiari e amicizia lunga

Amrabat rimarrà alla Fiorentina. Nonostante i tanti abboccamenti che inevitabilmente ci sono stati dopo l’ultimo mondiale, il centrocampista viola resterà ancora.

Il club viola, dopo la cessione nello scorso gennaio del suo calciatore migliore (Vlahovic), non può permettersi ancora una volta di fare lo stesso. Anche perché questa volta le condizioni sono comunque diverse. Il contratto c’è, Amrabat non è a scadenza, e i procuratori (sicuramente interessati alle avance che arrivano), non stanno forzando la mano. Poi a giugno il ragionamento sarà diverso, Fiorentina e calciatore si rimetteranno a sedere.

Si pensa al rinnovo, economicamente molto importante (alla Milenkovic, con un contratto a salire che arriverà attorno ai tre milioni di euro), se ne discute, ma non è escluso che tutto sarà rimandato alla prossima estate. La Fiorentina valuterà le proposte che arriveranno, poi farà la propria offerta e il calciatore (molto legato a Firenze e a Commisso), deciderà. Chiaro che se questa seconda parte di stagione sarà allo stesso livello dei mesi precedenti trattenerlo in futuro sarà molto difficile.

Non ci sono le condizioni per privarsi ora di questo calciatore, soprattutto con una Fiorentina in rincorsa, alla ricerca di punti preziosi per recuperare terreno e per tornare nelle posizioni europee, vero obiettivo della stagione. E poi c’è la Conference, competizione nella quale il marocchino può davvero fare la differenza. Il filo diretto con Commisso, sulla sua permanenza in viola, conterà molto. Oltre ad averlo voluto a Firenze, il proprietario gigliato ha un grande feeling con il calciatore, che a persone a lui vicine ha confermato la volontà di andare avanti in viola per i prossimi mesi. Chiaro che la sua crescita individuale dovrà andare di pari passo con la crescita della squadra, sia a livello tecnico che a livello economico. Patti chiari e amicizia lunga insomma, fino alla prossima estate. Questo il patto, o la promessa fate voi.