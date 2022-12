Amrabat e il suo Marocco vincono il girone F: c’è la prima eliminata di lusso dal Mondiale

Si è appena conclusa l’ultima gara del Marocco nel girone F di Qatar 2022. La formazione nordafricana si è imposta sul Canada per 2-1, grazie alle reti di Ziyech e En-Nesyri, nonostante l’autogol di Aguerd. Il primo gol è arrivato su un grave errore degli americani che hanno concesso all’attaccante del Chelsea di sbloccare facilmente il risultato. Il raddoppio è stato portato con un bel lancio di Hakimi; inutile l’autorete del giocatore marocchino.

Altri 90′ più recupero per Amrabat che ha condotto una buona prestazione, svariando in mezzo al campo e correndo per tre come solo lui sa fare. Con questo risultato, la sua Nazionale vince il gruppo F davanti alla Croazia, che ha fermato il Belgio per 0-0. Lukaku e compagni escono quindi ai gironi.