“Amrabat è l’oggetto misterioso di questa Fiorentina. Non capisco perchè abbia deciso di operarsi ad inizio ritiro. Così facendo ha perso un mese di preparazione”

L’ex campione della pallanuoto Gianni De Magistris, oltre che grande tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno, esprimendo il suo parere riguardo Sofyan Amrabat, definendolo come un vero ‘oggetto misterioso’ di questa Fiorentina:

“Non capisco perché Amrabat abbia deciso di operarsi in concomitanza con l’inizio del ritiro, così facendo ha perso un mese di preparazione. Faccio questa domanda perché partiamo dal presupposto che la squadra attuale sia di buon livello, a dispetto dei risultati ottenuti negli ultimi anni. Il marocchino è un vero e proprio oggetto misterioso, non mi ricordo nessuno che non fosse contento del suo acquisto”.