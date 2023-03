“Amrabat è stato ottimo ai Mondiali, ma nel mercato di oggi le valutazioni possono essere sballate. C’è il rischio di bruciarlo”

Gianluca Nani, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della Nazionale italiana che questa sera scende in campo contro l’Inghilterra. Poi si è soffermato anche su un giocatore chiave della Fiorentina:

“Stasera giocherà uno (Retegui ndr) che viene dall’altra parte del mondo. Abbiamo sempre avuto i migliori allenatori e dirigenti, ma con i giocatori non abbiamo questa ricarica. Dovremmo far giocare di più i giovani. Gnonto è un esempio: non giocava qui ed è andato all’estero”.

Poi su Amrabat: “Ha giocato benissimo al Mondiale, è un giocatore importante. I valori di mercato però possono essere sballati da alcune prestazioni. Al primo errore vengono bruciati e non li valorizzi più“.