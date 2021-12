Amrabat e una situazione limpida come l’acqua di ruscello. Una Coppa d’Africa come vetrina per spiccare il volo altrove

Sofyan Amrabat e la Fiorentina, un rapporto mai sbocciato, una compatibilità che difficilmente prenderà vita. Il centrocampista marocchino è senza dubbio uno dei flop di questa stagione ma non solo. Dal suo arrivo a Firenze, l’ex Verona non ha mai mostrato veramente le sue qualità, cosa che invece alla corte di Romeo e Giulietta aveva fatto eccome. Una sola stagione con Juric era bastata a convincere la dirigenza viola, e soprattutto Rocco Commisso, a puntare su di lui. A distanza di un anno e mezzo però possiamo tranquillamente dire, senza mezzi termini, che mai 20 milioni di euro furono mal investiti.

Ci sta, il calcio è anche questo, scommesse andate bene (vedesi Vlahovic, Milenkovic e company) altre invece no. Il marocchino per di più è avulso sia al gioco, ma soprattutto al gruppo squadra viola. Amrabat infatti non ha preso parte nemmeno all’ultima gara dell’anno, quella di Verona (che tra l’altro era una sfida da ex per lui), accordandosi con la Fiorentina che gli ha concesso qualche giorno di vacanza. Al rientro poi il mediano risponderà alla convocazione del Marocco per la Coppa d’Africa. La competizione sarà una vetrina per lui, dopo di che ci sarà da capire dove giocherà la seconda parte del campionato, visto che tutti gli indizi portano a dire che dovrebbe lasciare la Fiorentina, magari in prestito. Le opzioni? Il Torino del suo mentore Juric rimane in pole position.