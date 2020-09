Amrabat e un’investitura del tutto inattesa nel centrocampo viola: il marocchino è già il motorino viola

Tra le note più particolari nelle prime parole da calciatore viola di Sofyan Amrabat c’è stata sicuramente l’investitura a centrocampo, che l’ha visto indicare in Agudelo il calciatore che più lo ha colpito fin qui. Eppure il colombiano è tra i giocatori in uscita e difficilmente farà parte della rosa della Fiorentina, dopo i pochissimi minuti concessigli da Iachini fin qui. Con o senza Agudelo comunque, Amrabat il centrocampo della squadra viola l’ha già preso in mano ed è un peccato che la prima giornata la debba saltare per squalifica, vista la personalità già imposta nel gruppo alle prime uscite. Con lui Commisso sembra poter aver centrato davvero un colpo importante.

