Amrabat: “Fiduciosi nelle nostre capacità. Abbiamo un gruppo forte e molti talenti, se restiamo uniti possiamo arrivare molto lontano”

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha parlato delle prospettive che può avere la nazionale marocchina ai prossimi Mondiali in Qatar: “La Coppa del Mondo è una competizione speciale, la più importante in assoluto. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte nelle qualificazioni ai Mondiali. Sappiamo che le condizioni in Africa sono diverse da quelle che troveremo, ma andremo fiduciosi nelle nostre capacità e speriamo di rendere tutti i marocchini orgogliosi di noi. Lavoreremo per arrivare più lontano possibile in questa competizione”.

Amrabat ha aggiunto: “Abbiamo un gruppo forte e abbiamo molti talenti. Abbiamo ambizione ed esperienza e l’importante è essere uniti, questo è ciò che ci consentirà di ottenere molte cose”.

Sul fratello: “Nordin è ancora in buone condizioni fisiche, è forte e ha esperienza con la Nazionale. Ha giocato in tanti campionati e questo potrebbe essere utile per la squadra. Ma non sono l’allenatore, è l’unico che decide chi giocherà e ci sono anche altri che meritano questa maglia”.