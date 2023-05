Amrabat: “Grande spirito di squadra, abbiamo dimostrato il nostro carattere per andare a vincerla. Grazie al sostegno straordinario dei nostri tifosi”

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha affidato al suo profilo Instagram il suo personale commento sull’accesso alla finale di Conference League ottenuto ieri sera contro la Basilea, ringraziando anche i tifosi viola per il supporto: “Finale!!! Abbiamo dimostrato la nostra resistenza e il nostro carattere per tornare a vincere la partita. Grande spirito di squadra! Grazie ai nostri tifosi per il loro sostegno straordinario dal primo all’ultimo minuto! 2 finali! Forza Viola!!!”.

Di seguito il post originale di Amrabat: