Amrabat: “Ho detto no a Napoli e Milan per la Fiorentina, ho seguito il mio istinto. Ho una voglia incredibile di difendere questi colori”

Parole in esclusiva al Corriere dello Sport per Sofyan Amrabat, che nel giorno della partita con il Napoli è tornato, tra le altre cose, anche sulla sua preferenza alla Fiorentina rispetto al club partenopeo: “Questione d’istinto. Perché la Fiorentina, e il presidente Commisso in particolare, mi hanno dato fin dall’inizio la sensazione di volermi più di ogni altro. Mi hanno colpito le ambizioni del club e della società, oltre alla città e ai tifosi che indiscutibilmente rappresentano un valore aggiunto. Comunque non è stata una decisione semplice, perché sono state positive le conversazioni avute con Giuntoli e Gattuso sul fronte Napoli, ma anche con Maldini e Boban per il Milan. Mi sono fidato del mio istinto e ho scelto i viola”.

Poi Amrabat parla delle difficoltà trovate fin qui dalla squadra: “Nessuno di noi poteva immaginarle, dal momento in cui è stata allestita una buona squadra da cui è nato un gruppo bellissimo. Già dalle ultime partite abbiamo dimostrato di essere in crescita: lavoriamo sodo, la stagione è ancora lunga. Cosa non ha funzionato? Difficile da dire, c’è che come spesso accade, a pagare per tutti è stato l’allenatore ma stiamo correggendo gli errori: siamo sulla buona strada. Se ho paura? In campo non ho mai paura, cerco di dare tutto, se possibile anche di più e di seguire le indicazioni del tecnico. Ho una voglia incredibile, quasi viscerale, di giocare e difendere così, col sudore, i colori della mia maglia”.