Amrabat: “Ho un bel feeling con Italiano. Il suo gioco assomiglia a quello di Juric quando allenava a Verona”

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha parlato in un’intervista al portale TNL. Queste le parole del giocatore marocchino sul Ramadan e sul suo arrivo in Italia:

“Il Ramadan è un mese importante per noi musulmani. Non possiamo mangiare o bere fino al tramonto del sole. Quando è caldo è difficile e quando puoi mangiare devi farlo nella maniera corretta. Lo faccio da 15 anni e per me non cambia nulla. Ricordo il mio primo match in Italia con la maglia dell’Hellas Verona contro il Bologna. Ho legato molto con i tifosi gialloblù fin dal primo momento. A Verona ho avuto un grande feeling con Juric, ma lo sto avendo anche a Firenze con Italiano, tutti i giorni mi spinge a migliorarmi. Le idee di gioco dei due allenatori sono simili, pressiamo alti per cercare di recuperare il pallone. Non è facile perché devi sempre pressare alto e correre molto. Bisogna essere pronti fisicamente”