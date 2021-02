Amrabat: “I venti milioni che la Fiorentina ha speso per acquistarmi li considero un gran complimento. Juric per me…”

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale olandese Elf Voetbal. Queste le sue parole: “I venti milioni più bonus che la Fiorentina ha speso per acquistarmi? Lo considero un bel complimento. Ma il fatto che La Gazzetta dello Sport mi abbia inserito tra i migliori giocatori della scorsa stagione è ancora più bello. Questo dimostra quanto sia apprezzato in Italia. Lo scorso anno è stato meraviglioso, ho ricevuto tanti complimenti. La fiducia che Juric mi ha dato a Verona è stata fondamentale, mi ha fatto giocare nella mia posizione preferita: come play a centrocampo”.

