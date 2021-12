Amrabat, Ikonè e due assenze che profumano di calciomercato

La Fiorentina è pronta per giocare l’ultima partita dell’anno al Bentegodi contro il Verona. Tra i convocati di Vincenzo Italiano, spicca l’assenza di Sofyan Amrabat: il centrocampista marocchino ha chiesto e ottenuto dalla società un permesso per raggiungere in anticipo la famiglia. Un’assenza che sa molto di calciomercato: con il ritorno in gruppo di Erick Pulgar, gli spazi per l’ex Hellas si sono ulteriormente ridotti. E c’è da aspettarsi una cessione, più probabilmente in prestito che a titolo definitivo, nelle prossime settimane.

Una situazione simile a quella di Jonathan Ikonè, non convocato nel Lille che tra poche ore affronterà il Bordeaux. Il tecnico Jocelyn Gourvennec ha parlato di un infortunio alla caviglia con interessamento dei legamenti, ma la realtà sarebbe ben diversa.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri (LEGGI QUI), lo stato dell’arte racconta di un Ikonè non convocato per un leggero problema alla caviglia che non preoccupa affatto. Come per Amrabat, anche in questo caso la sua assenza è legata alla trattativa ormai soltanto da ufficializzare per il trasferimento alla Fiorentina.