Ikoné, tra infortunio e pretattica: da Lille arrivano buone notizie per la Fiorentina. I dettagli

Le parole del tecnico del Lille Jocelyn Gourvennec relativamente le condizioni della caviglia di Jonathan Ikonè avevano messo in subbuglio l’ambiente viola: per l’esterno, ormai in procinto di vestire la maglia della Fiorentina, si accennava addirittura ad un “interessamento dei legamenti”.

Il dubbio però sul fatto che si trattasse di pretattica o meno, in chiave mercato, è sorto quasi subito e secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, per il classe ’98 si tratterebbe di un colpo lieve e piuttosto semplice da smaltire. Un problema insomma, non tale da mettere a rischio l’affare ormai definito tra i due club.

Ikoné intanto salterà la gara di domani contro il Bordeaux, l’ultima del 2021 per il Lille e quasi certamente l’ultima per l’esterno prima del cambio di maglia.