Amrabat: Il futuro alla Fiorentina è in bilico. Ci pensa il Torino

La situazione di Sofyan Amrabat è tutta da valutare. Il centrocampista della Fiorentina ha saltato il ritiro di Moena a causa di un intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia e arriverà a Firenze soltanto nei prossimi giorni. Un problema non di poco conto per Italiano, che non avrà modo di testarlo nella sua Fiorentina.

Oltre a questo, c’è anche il mercato da tenere sotto controllo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Torino continua a seguire gli sviluppi del rapporto tra Amrabat e la Fiorentina. Se la società dovesse decidere di cederlo, i granata sarebbero pronti a presentare un’offerta per riportarlo alla corte di Ivan Juric, che l’ha allenato ai tempi del Verona.