“Amrabat? Il padrone assoluto del centrocampo. Ha messo in mostra il suo repertorio migliore”

La prova di Sofyan Amrabat in Fiorentina-Verona è stata veramente coi fiocchi. Una prestazione, quella del futuro centrocampista viola, che è stata apprezzata molto anche dai giornali sportivi a livello nazionale. La Gazzetta dello Sport gli ha dato 7 in pagella: “Confeziona l’assist per il gol di Faraoni e con il passare dei minuti diventa il padrone assoluto del centrocampo”. Il Corriere dello Sport-Stadio è salito fino al 7,5: “Sontuoso, quando c’è da impostare l’azione e pure quando c’è da inventarsi un assist d’autore. Contro la sua futura squadra mostra il repertorio migliore”.

