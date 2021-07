Amrabat: Juric sfida tutti e lo segue anche Spalletti. Ma certe premesse sono tutt’altro che entusiasmanti per la Fiorentina

Il quotidiano Tuttosport torna a parlare delle sorti del centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Sul giornale torinese si legge che Juric sfida tutti pur di riavere il nazionale marocchino con sé.

E non solo: oltre al Torino ci sarebbe pure il Napoli di Spalletti sul giocatore.

La strategia di entrambi i club è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto. Formula questa che, aggiungiamo, è molto difficile che possa entusiasmare la Fiorentina. Non dimentichiamoci che i viola per l’ex Verona hanno sborsato la bellezza di 21,8 milioni di euro (bonus compresi). Nonostante la scorsa stagione di Amrabat sia stata tutt’altro che indimenticabile, c’è anche la convinzione che il centrocampista non sia diventato improvvisamente un brocco.