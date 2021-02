Amrabat non è ancora al top. Il giocatore più costoso della gestione Commisso out contro la Sampdoria

Come scrive il Corriere Fiorentino, Sofyan Amrabat è stato il giocatore più ambito e costoso non solo della gestione Commisso, ma dell’intera storia viola. “Venti milioni più due di bonus per me: lo considero un complimento” ha dichiarato il centrocampista in una recente intervista rilasciata in Olanda. Cifra di poco superiore ai 21 milioni di euro che i Della Valle sborsarono per Cuadrado, acquistato in più tranche dall’Udinese.

Il mediano marocchino, sotto la guida prima di Iachini e poi di Prandelli, ha cambiato più volte ruolo, non ripetendo la grande stagione disputata al Verona di Juric, e contro la Sampdoria i viola dovranno fare a meno di lui, squalificato per somma di ammonizioni. Prandelli dovrà cos’ rinunciare all’ottavo giocatore del campionato per distanza coperta sul campo (11,2 chilometri a partita), il quale, a ormai più di sei mesi dal suo arrivo a Firenze, continuerà a cercare la sua immagine migliore.

Bisogna dire però, che tirare le orecchie a questo giocatore è necessario, in virtù della grossa cifra spesa per lui, ma è ingeneroso pensare che abbia parte delle colpe dei recenti risultati poco esaltanti della Fiorentina. Anzi, a Torino, solo per fare un esempio, ha sopperito all’assenza di Castrovilli, sdoppiandosi nel vero senso della parola. Il giocatore non si discute.