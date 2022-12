“Amrabat non è incedibile, ha dei difetti. In generale, la Fiorentina non ha giocatori insostituibili”

L’ex pallanuotista e tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione di Sofyan Amrabat: “Secondo me, è tutt’altro che insostituibile. Se mi arriva un top club inglese con una maxi offerta, ci penso poco e lo via istantaneamente. La Fiorentina, in questo momento, non ha giocatori insostituibili. Ovviamente, ciò implica che occorre trovare un degno sostituto”.

E aggiunge: “Gioca bene quando la squadra si difende, ma emerge qualche problema in fase offensiva, anche perché non è velocissimo e fa passaggi soltanto orizzontalmente. Ma poi, le bandiere non esistono più, ma ci sarà un giocatore più ‘patriota’ degli altri? Sono felice quando vedo giocatori felici qui, convinti di rimanere a Firenze, che magari sbattono la porta in faccia agli altri”.