Amrabat ormai parla di Napoli: “Ho letto che è quasi fatta e presto dovrà prendere una decisione”

Obiettivo forse anche della Fiorentina, Sofyan Amrabat, sorpresa nel Verona di questo avvio di stagione, che in realtà sembra destinato ben altrove come raccontato dallo stesso centrocampista a Fox Sports Olanda: “Personalmente cerco di restare lontano da tutto, ma ho letto anche io che è quasi fatta con il Napoli. Adesso voglio solo passare un po’ di tempo con la mia famiglia in Olanda, presto però dovrò prendere una decisione”.