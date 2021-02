Amrabat premiato come giocatore “più atletico” di gennaio: un riconoscimento il cui significato va ben oltre i numeri

La Fiorentina ha premiato Sofyan Amrabat come giocatore più performante dal punto di vista atletico del mese di gennaio. Per lui 697 minuti giocati, 83.11 chilometri percorsi e una velocità massima di 32,3 chilometri orari. Un dato che, al di là de numeri, risulta significativo in merito alla crescita che l’ex Verona sta avendo.

Ingabbiato nel ruolo di regista e probabilmente anche un po’ indietro fisicamente, Amrabat era infatti apparso un lontano parente del giocatore visto con la maglia gialloblù. Le prestazioni però, pur facendosi attendere, alla fine sono arrivate e ora il marocchino rappresenta una colonna portante della formazione viola.

Palla sempre incollata al piede, grande forza fisica, tanta corsa e poca fatica. Insomma, finalmente l’investimento fatto per Amrabat sta dando i suoi frutti e l’impressione è che il ragazzo possa fare ancora meglio. Ed essere per la Fiorentina, in un momento in cui il futuro appare difficile da decifrare, un punto fermo da cui ripartire.

🏆 | ATHLETIC PERFORMANCE OF THE MONTH ⏱ 697 minutes played

🏁 83,11 total km

⚡️ 32,3 Km/h maximum speed

Athletic Performance of the Month: Sofyan Amrabat 👊 Powered by #4plusnutrition 🔋#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/hpLy8abxPd — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) February 8, 2021