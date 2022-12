Amrabat: “Regragui merita molti elogi. Se abbiamo raggiunto questo traguardo non è per caso o fortuna”

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, non dimenticherà di certo l’avventura fatta ai Mondiali del Qatar, conclusisi con la conquista di un quarto posto storico per il suo Marocco.

Amrabat ha fatto i propri complimenti al selezionatore della propria nazionale, Walid Regragui: “Merita molti elogi. Siamo stati insieme una volta prima del torneo (un incontro avvenuto a Firenze ndr)”.

E poi ha detto: “Se riesci davvero a raggiungere questo obiettivo, non è per caso o fortuna. Ora dobbiamo fare passi in avanti e migliorare ancora”.