Amrabat: “Ribery un fenomeno, Callejon segnerà a Napoli. Desiderio per il 2021? Non ho ancora giocato con la Curva Fiesole piena”

Al Corriere dello Sport, Amrabat, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dei suoi compagni più esperti, Ribery e Callejon: “Franck è prodigo di consigli con tutti. E’ un fenomeno e un grande lavoratore: il suo esempio è fondamentale per tutti noi. Ho grandissimo rispetto per lui, per il modo in cui si mantiene in forma e per la fame di vittoria che continua ad avere. Alla sua età. Callejon l’arma in più? Tutti vogliamo vincere e difendere al meglio i colori della nostra squadra. Callejon è un uomo, un professionista e un calciatore di grandissimo spessore. Credo che contro il Napoli segnerà, è frequente vedere un ex farsi valere contro il suo passato”.

La profezia di Amrabat si sposta poi su Vlahovic: “Dusan è un ragazzo molto giovane ma sta già dimostrando tanto. Ha grandi qualità e sono convinto che se continueremo a a sostenerlo potrà fare sempre meglio. Cosa spero per il 2021? Intanto mi auguro che si possa tornare alla ‘normalità’ quanto prima. Sotto il profilo sportivo, mi piacerebbe togliermi delle belle soddisfazioni a livello di squadra, regalando emozioni ai nostri tifosi che spero possano tornare quanto prima a riempire gli stadi. Non ho ancora avuto la fortuna di giocare al ‘Franchi’ con la Curva Fiesole piena…”.