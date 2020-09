“Amrabat rischia di fare la fine di Veretout. Se gli acquisti sono Bonaventura e Borja, non dovremo meravigliarci se…”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato dei temi legati alla Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Quanto mi appassiona il ritorno di Borja Valero? A livello sentimentale molto, è stato tra i protagonisti di una della Fiorentina più belle di sempre. Tecnicamente, invece, è un giocatore ottimo per i finali di partita e nello spogliatoio, ma non lo vedo né come titolare né come prima riserva in una squadra competitiva. Continuo a pensare che qualcosa manchi a centrocampo. Amrabat? Credo che Iachini voglia farlo giocare da regista e questo mi preoccupa molto. Rischiamo di snaturarlo, come successo con Veretout alla seconda stagione a Firenze. Pulgar non ha fatto un buon campionato, ma ha le caratteristiche migliori per giocare in quel ruolo: preferisco lui davanti alla difesa rispetto ad Amrabat. Se gli acquisti sono Bonaventura e Borja, non dobbiamo meravigliarci se continueremo a lottare per stare nelle parte sinistra della problema. Chiesa? Continuo a pensare che alla fine se ne andrà, con quei soldi volete compare una punta? Federico è un valore per la Fiorentina, non un problema”.