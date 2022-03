Amrabat: “Saponara è stato il mio traduttore quando sono arrivato alla Fiorentina, lo considero come un hermano. Giocare il mondiale insieme a mio fratello è stata un’emozione”

Nel corso di Viola Star il giocatore della Fiorentina Sofyan Amrabat si è raccontato ai canali ufficiali della società.

Sui posti che preferisce a Firenze ha detto: “Mi piace il Duomo e andare nei bar del centro a bere il thè. I tifosi ci caricano quando ci vedono in giro per la città e chiedono delle foto”.

Sulla simpatica somiglianza con Saponara scherza: “Lui è più bello (ride ndr) anche se non credo di somigliargli tanto. Ricky è come un hermano (fratello ndr) per me. Parla bene l’inglese e mi ha aiutato a capire quando sapevo meno l’italiano. È stato il mio traduttore”.

Ancora sul legame con suo fratello Nordin (attaccante dell’AEK Atene): “Segue ogni mia gara e mi dà consigli anche all’intervallo delle partite. È bello condividere la Nazionale del nostro paese. Il mondiale del 2018 che abbiamo giocato insieme contro Spagna e Portogallo è stato un’emozione. Durante le partite del girone mio fratello mi disse “Affronteremo tutti a viso aperto”. Da quel momento è diventato il mio motto”.