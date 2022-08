Amrabat: “Se vogliamo raggiungere qualcosa di grande il nostro prossimo step deve essere migliorare in fase offensiva. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra partita col Napoli”

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha cominciato con molta convinzione e con un ottimo rendimento questa stagione: “Il mio inizio migliore? Non lo so, perché anche il primo anno a Verona ho iniziato molto bene – ha detto a DAZN – Ho giocato quattro partite, mi sento bene, così come la nostra squadra. E penso che avremmo meritato qualcosa di più”.

Poi ha aggiunto: “Penso che stiamo crescendo, ogni settimana giochiamo sempre meglio. Lo abbiamo fatto anche contro il Napoli che è una delle migliori squadre in Italia. Abbiamo avuto le occasioni per vincere la partita, ma alla fine penso che lo 0-0 non sia male come risultato”.

Adesso la squadra deve migliorare in fase offensiva: “Penso che Italiano abbia ragione sul fatto che dobbiamo fare qualcosa di più in attacco. Se vogliamo raggiungere qualcosa di grande in questa stagione penso che questo debba essere il nostro prossimo step. Abbiamo avuto due o tre grandi occasioni, se fossero stati migliori l’ultimo passaggio e le nostre scelte offensive avremmo potuto anche fare gol. Ci sono però molte cose positive che ci portiamo dietro da questo incontro, come la tenuta difensiva contro una squadra che aveva segnato molti gol, e dobbiamo essere orgogliosi per questo risultato”.