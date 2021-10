Amrabat sempre nel mirino del Torino, Juric lo vuole a gennaio

Ivan Juric, l’allenatore del Torino, vuole rinforzi per gennaio. L’ex tecnico dell’Hellas Verona ha riportato entusiasmo nella piazza granata, facendo vedere un buon gioco e portando a casa buoni risultati sul campo. Nonostante questo, il DS Vagnati dovrà lavorare duramente nel mercato invernale per accontentarlo con l’innesto di alcuni giocatori. Primo su tutti il giocatore della Fiorentina Sofyan Amrabat, pupillo di Juric seguito dal Torino anche in estate.

La società granata tornerà all’assalto del marocchino nella prossima finestra di mercato, quando ci sarà di mezzo anche la Coppa d’Africa a tenere impegnato il centrocampista. Questo quanto riporta calciomercato.com