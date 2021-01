Amrabat: “Siamo un bel gruppo e ogni giorno lavoriamo duramente. Prima di Napoli eravamo in crescita costante, sul mio ruolo vi dico che…”

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat durante una diretta sui canali social della Fiorentina ha parlato dei suoi primi mesi in viola: “Ho avuto tante persone importanti nella mia vita e nella mia carriera. Se devo dirne una dico mio fratello. Nello spogliatoio tutti mi chiamano Sofy o Amra. Firenze? In questo momento non ho modo di visitarla come vorrei, ma è una città bellissima. Per quanto riguarda lo spogliatoio, siamo un bel gruppo. Ogni giorno lavoriamo duramente. Il mio adattamento? Ci vuole sempre del tempo quando cambi squadra e città, ma dal primo giorno ho dato tutto per la squadra. Dobbiamo cancellare la partita di Napoli, prima di allora eravamo sempre cresciuti in modo costante. Sul mio ruolo, personalmente preferisco giocare con due centrocampisti, ma anche nei tre agendo davanti alla difesa e toccare molti palloni”.

