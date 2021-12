Amrabat-Torino, a queste condizioni non si fa. C’è anche il Napoli sul marocchino: piace Dragowski

Non solo acquisti: il calciomercato invernale della Fiorentina sarà da seguire anche per quanto riguarda le cessioni. La società di Rocco Commisso è pronta e sta già valutando delle situazioni relative al futuro di Amrabat. Il Torino potrebbe essere la soluzione più concreta, ma difficilmente i granata potranno accontentare le richieste della Fiorentina: prestito oneroso con diritto di riscatto obbligatorio per un totale di 17 milioni.

L’alternativa, come si legge su La Nazione, è rappresentata dal Napoli. E proprio il club partenopeo. In attesa del rinnovo di Meret che tarda ad arrivare, potrebbe rivelarsi interessato a Dragowski. Mosse ufficiali in questa direzione non ce ne sono state, ma tutto potrebbe prendere una piega improvvisa nel caso il Napoli decidesse di mettersi nella scia del numero uno viola.