Amrabat torna al centro delle voci di mercato come quando approdò a Firenze. Ma adesso la Fiorentina…

E’ il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola a riprendere la notizia del The Sun riguardo a un possibile interessamento del Liverpool per il centrocampista viola Sofyan Amrabat. Il giocatore della Fiorentina ieri ha messo a referto l’ennesima grande prova con il suo Marocco, trascinando la nazionale agli ottavi del Mondiale.

Le voci non spaventano la Fiorentina, che ha nella manica un rinnovo pronto fino al 2025 (che scatterà solo nel 2024 ndr). Inevitabile, però che gli occhi su di lui ci siano. Una situazione che ricorda molto il momento in cui Amrabat approdò a Firenze, conteso da molte squadre tra cui il Napoli. Adesso però, il futuro del marocchino sembra essere a tinte viola. La società non teme.