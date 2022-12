In attesa di affrontare la Spagna agli ottavi di finale, Sofyan Amrabat si gode il gran girone disputato in Qatar e vinto dal suo Marocco, con lui grande protagonista specialmente contro avversari di livello come Modric e De Bruyne. Momento anche per stilare Top 11 della prima fase, in particolare per Stefano Borghi di Dazn, che l’ha inserito in un centrocampo a tre con Casemiro e Bruno Fernandes. Questo l’undici selezionato:

