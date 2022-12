Amrabat: “Un onore essere associato ai top club, ma io penso alla Fiorentina. Ho un ottimo rapporto con tutta la società, da Commisso a Italiano, che reputo un grande tecnico”

Sofyan Amrabat è stato intervistato da Marca per parlare a tutto tondo del suo Mondiale con il Marocco nel giorno della semifinale contro la Francia. Il centrocampista viola ha parlato anche del suo presente a Firenze:

“È un grande onore essere associati a club come il Barcellona o l’Atletico Madrid. Ma in questo momento io gioco per la Fiorentina. Ho molto rispetto per il mio club, è una grande squadra. Ho un ottimo allenatore e un ottimo rapporto con il presidente Rocco Commisso, che mi ha portato alla Fiorentina, e anche con Joe Barone Daniele Pradè. Ho molto rispetto per loro e per il club”.

E ancora: “Ho un grande allenatore alla Fiorentina. Non mi piace parlare degli altri. Ma sì, cosa fa Simeone, cosa ha ottenuto… Ha allenato l’Atlético Madrid per molti anni. Mi piace il suo stile di gioco. Ha vinto molto e ho molto rispetto per lui. I giocatori della tua squadra sono fisicamente forti e aggressivi. Mi piace giocare così. Ho letto che il Marocco gioca come l’Atlético. Penso che Atlético e Marocco possano essere simili, anche uno stile come le squadre di Gattuso“.