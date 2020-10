“Amrabat un po’ appesantito, Martinez Quarta è più di un rincalzo. Callejon? Iachini cambi modulo per valorizzarlo”

L’ex calciatore della Fiorentina, Daniele Amerini, ha parlato così a Radio Sportiva: “Il centrocampo della Viola? E’ buono, ma manca un regista classico anche se ci sono dei giocatori che possono sopperire a questa carenza. Amrabat mi sembra ancora un po’ appesantito: lo vedo bene in una mediana a due, ma penso anche che possa far bene ovunque quando sarà tornato in forma. Va aspettato Pulgar, inoltre Bonaventura è un ottimo acquisto e Castrovilli deve mantenere il solito rendimento avuto per la maggior parte dello scorso campionato. Callejon? Lo spagnolo non è duttile come Chiesa. Se lo si vuole impiegare a destra, Iachini dovrà cambiare modulo e giocare con un centrocampo a quattro e due attaccanti davanti. Martinez Quarta lo ritengo più di un rincalzo per la Fiorentina, viste le situazioni nebulose di Pezzella e Milenkovic. Devo capire quali possano essere i limiti dell’argentino: forse la lentezza in qualche circostanza”.

0 0 vote Article Rating