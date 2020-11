Amrabat: “Zona Europa lontana? Vero, ma abbiamo giocato solo nove partite. Cerchiamo di fare una serie di vittorie e poi ne possiamo riparlare”

La Fiorentina naviga nei bassifondi della classifica, ma su Dazn con Sofyan Amrabat si è parlato della distanza importante che c’è tra la squadra e i piazzamenti che valgono una qualificazione in Europa: “In questo momento la zona europea è davvero molto lontana, ma abbiamo giocato solo nove partite. Per noi ora è molto importante non guardare troppo lontano, dobbiamo pensare ad oggi e a domani”.

Il neo acquisto viola aggiunge: “Dobbiamo migliorare, dobbiamo cominciare a vincere fin dalla prossima settimana e cercare magari di fare una serie di vittorie. Dopodiché potrete nuovamente chiedermi che cosa possiamo fare e che obiettivi possiamo raggiungere. Per noi ora conta solamente iniziare ad ottenere tre punti”.