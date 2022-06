Ancelotti gioca a favore della Fiorentina per Jovic… e anche Ramadani. La formula su cui insistono Barone e Pradè

L’affare più caldo, almeno in termini di giocatori, resta quello di Luka Jovic e anche quest’anno il ruolo di Carlo Ancelotti può giocare a favore della Fiorentina: così come per Odriozola infatti, il tecnico ha messo a margine del proprio progetto tecnico l’attaccante. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la società viola sta lottando in particolare per spuntarla sulla formula e sull’ingaggio: il classe ’97 prende circa 5 milioni ed è ovviamente fuori budget. Per questo è al lavoro Fali Ramadani, procuratore potente che gestisce per altro anche Italiano: Barone e Pradè vorrebbero ottenere Jovic in prestito secco con l’opzione per rinnovarlo tra un anno, così da sfruttare gli sgravi del decreto crescita.