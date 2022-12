Anche Benatia ci prova: “Per me Amrabat è già pronto per un grandissimo club. Lo vedrei bene in Premier”

A La Gazzetta dello Sport ha parlato l’ex difensore Medhi Benatia, presente ai Mondiali in Qatar come commentatore di BeIn Sports. Tra i profili analizzati, anche quello del connazionale e giocatore della Fiorentina Sofyan Amrabat:

“Per me è già pronto per un grandissimo club. Uno dei più forti: lo vedrei bene in Premier. Sta facendo molto bene qui in Qatar, si sta esaltando e sta esaltando chi gli gioca intorno. Ma è giusto fare almeno altri due nomi: il capitano Saiss, eccezionale. E con lui Aguerd, rientrato da un infortunio alla caviglia che lo ha fatto star fuori tre mesi”