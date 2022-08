“Anche contro il Napoli la Fiorentina ha giocato a grandi ritmi. Spalletti? Ha ragione, ma con la sua esperienza avrebbe fatto meglio a lasciar stare”

L’ex calciatore Daniele Fortunato ha parlato a Tuttomercatoweb delle squadre del campionato, tra cui la Fiorentina di Italiano. Nella seconda parte ha commentato anche l’incidente avvenuto al Franchi tra Spalletti e i tifosi in tribuna:

“La Fiorentina ha già degli alti ritmi in questo inizio di stagione: lo ha dimostrato contro il Twente e anche col Napoli. Domenica sera mi sarei aspettato di più dagli Azzurri“.

Poi sul diverbio tra l’allenatore del Napoli e il tifoso viola: “A Spalletti dico che dovrebbe staccarsi da quel che dice la gente. Non è facile sempre mandarla giù. Spalletti ha ragione, però, con la sua esperienza, lasciar andare sarebbe stato meglio. Anche perché alla fine poi non ne vieni fuori. Meglio pensare al campo e lasciar perdere. Non bisogna dare soddisfazione e visibilità a persone che non se la meritano”.