Anche Iachini aumenta il suo score vincendo per la prima volta contro Simone Inzaghi

Non soltanto record per l’attaccante viola Dusan Vlahovic. Contro la Lazio ieri sera anche il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è salito in cattedra con dei numeri importanti. Per lui infatti quella di ieri è la prima vittoria in assoluto da allenatore contro Simone Inzaghi. Il bilancio fino al 2-0 firmato Vlahovic era infatti di 4 vittorie del tecnico biancoceleste su 4 gare.

La serata di ieri ha consegnato ad Iachini anche la seconda vittoria da tecnico contro la Lazio. Le statistiche erano infatti di una vittoria per Iachini, 0 pareggi e 9 vittorie tutte per la Lazio. La vittoria contro i capitolini per i capitolini è risultata quindi più importante che mai anche a livello personale per il tecnico viola.