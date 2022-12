Anche il Barcellona ha messo gli occhi su Amrabat, ma il club catalano…

Secondo quanto riportato da Relevo, anche il Barcellona si sarebbe interessato negli ultimi giorni al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Il marocchino non rappresenta però una priorità per il club blaugrana, che ha soltanto chiesto informazioni alla società viola.

La volontà della Fiorentina è quella di trattenere il giocatore, ma di fronte a offerte dai 40 milioni in su, dire no potrebbe essere difficile. In ogni caso, il Barcellona non è intenzionato a spingersi a queste cifre per Amrabat e rimane, al momento, soltanto spettatrice interessata della vicenda.