Anche il mondo del calcio e dello sport si inchinano al COVID19, ma la UEFA ancora non si decide

La situazione è in continuo peggioramento. Il COVID19, comunemente chiamato CoronaVirus, prende tutti, mondo dello sport compreso. Dopo la positività di Daniele Rugani, giocatore della Juventus, questa mattina sono risultati positivi un meccanico della McLaren, team di Formula Uno e due cestisti, uno degli Utah Jazz e uno del Real Madrid Baloncesto.

Il mondo dello sport non è immune, ma qualcuno sembra non averlo capito. Infatti, se in quarantena ci sono intere formazioni come Juventus ed Inter in Italia, il Real Madrid come polisportiva e la Power Volley Milano di volley maschile, dall’altra c’è la UEFA che sta continuando a far proseguire le sue competizioni.

Il massimo di quanto visto, alla luce della situazione, è ciò che è avvenuto ieri sera a Liverpool con i Reds, poi estromessi dalla Coppa grazie ad un grande Atletico Madrid, che avevano decine di migliaia di persone sugli spalti.

Secondo quanto appreso da Marca, la Federazione Europea starebbe pensando di fermare tutto, ma ormai è troppo tardi. Infatti, il giocatore del Real Madrid di basket avrebbe contratto il CoronaVirus durante la trasferta che i madrileni hanno fatto in Italia per l’Eurolega.

Quanti giocatori, di ogni sport, sono venuti in Italia recentemente? E quanti sono andati a giro per l’Europa? Basti pensare all’Atalanta martedi sera.

La necessità di fermare tutto è impellente in quanto la situazione sta degenerando, anche se, la Uefa non sembra averlo capito del tutto.