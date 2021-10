Anche il New York Times si occupa del futuro di Vlahovic: “La Fiorentina ha contattato alcuni top club per cederlo già a gennaio”

Anche negli Stati Uniti si occupano del futuro di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Fiorentina nei prossimi mesi. Ne ha scritto su Twitter uno dei giornalisti più affidabili del panorama statunitense nonché firma del prestigioso New York Times, Tariq Panja.

Queste le sue parole: “La Fiorentina è praticamente certa che Vlahovic non cambierà idea e non rinnoverà il contratto. Per questo, ha contattato e sondato alcuni top club europei per venderlo già a gennaio. Il prezzo è attorno ai settanta milioni, ma il problema per la società di Commisso è che il mercato è ancora debole”.

Ecco il tweet di Panja:

Fiorentina increasingly certain Dusan Vlahovic won’t sign a new contract (18 months to go) so have sounded out clubs across Europe about a deal in January. Buyout clause is north of 70m euros. Problem for sellers is the market is still quite flat.

