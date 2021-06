Anche la Fiorentina a sostegno di Eriksen: “Sii forte Christian”

Come molte altre compagini del calcio europeo, anche la Fiorentina ha volto manifestare il suo sostegno e la sua vicinanza a Christian Eriksen e a tutta la sua famiglia. “Sii forte, Christian” Le immagini del malore del giocatore dell’Inter durante il primo tempo di Danimarca-Finlandia hanno lasciato tutti senza parole, e praticamente tutto il mondo attende notizie: il giocatore al momento, secondo quanto confermato a SkySport dal da Marotta, è cosciente in ospedale in attesa di effettuare ulteriori esami.

Ecco il post pubblicato pochi minuti fa dal club gigliato su Twitter: