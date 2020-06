Anche la Fiorentina sostiene Zanardi: le condizioni restano gravissime

Anche la Fiorentina su Twitter ha incitato l’ex Pilota di Formula Indy, ora atleta paralimpico, Alex Zanardi dopo l’incidente che l’ha coinvolto oggi pomeriggio. Zanardi, mentre si stava recando a Chianciano con la sua Hand Bike, è stato investito da un camion. In serata è stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirugico e maxillo-facciale all’ospedale delle Scotte di Siena e, adesso, si trova in terapia intensiva in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute restano gravissime.

Anche la Redazione di Fiorentinanews.com si stringe ad Alex Zanardi. Forza Alex!

Forza Alex, non mollare!!! 🙏🚴‍♂️🇮🇹#Zanardi 💜 pic.twitter.com/K2BVy6qiWX

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 19, 2020