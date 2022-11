Anche la Fiorentina Under 16 conquista la vittoria, l’ottava consecutiva. Viola prima a punteggio pieno

Non si ferma la Fiorentina Under 16, che macina successi a nastro. I ragazzi di Marco Capparella conquistano un’altra vittoria, nella partita delle 14:30 contro il Napoli. Basta un gol per il classico successo di misura: a siglare la rete è Dipierdomenico intorno all’ora di gioco, per il definitivo 1-0.

Per il settore giovanile della Fiorentina, è la seconda vittoria odierna contro il Napoli, dopo il successo dell’Under 15 per 2-1. Per la Viola Under 16, guardare la classifica è un’emozione incredibile: primo posto in solitaria del girone C, con ben ventiquattro punti in otto partite, che significano punteggio pieno.