Anche la Lazio sceglie la strada della continuità. Lotito: “Se i contratti valgono qualcosa, Sarri rimarrà con noi”

Intervistato da Sky Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato del futuro di Maurizio Sarri, che in passato è stato tra le ipotesi per la panchina della Fiorentina: “Il rapporto tra me e Sarri è sempre stato forte, di stima reciproca. Penso che sia un grande professionista, vive esclusivamente di calcio. Da quello che mi ha detto si trova bene alla Lazio, dice che è un posto dove si può fare calcio. Se i contratti valgono qualcosa, il prossimo anno sarà ancora il nostro allenatore”.